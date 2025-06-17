نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم إنجلترا يثير الجدل: "سألعب البلاي ستيشن حتى بعد الزفاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الممثلة البريطانية داني داير أن زوجها، جارود بوين، نجم نادي وست هام ومنتخب إنجلترا، أحضر جهاز "بلاي ستيشن" الخاص به إلى فندق زفافهما، لقضاء الليلة التي تسبق حفل الزفاف في اللعب مع أصدقائه.

نجم إنجلترا يثير الجدل: "سألعب البلاي ستيشن حتى بعد الزفاف"

وقالت داير، نجمة برنامج "Love Island"، خلال بودكاستها الخاص Live and Let Dyers: "أخبرني جارود أنه لن يقضي الليلة السابقة معي، وقال بوضوح: لا، لا أريد البقاء معك". وأضافت: "كان هو وأصدقاؤه يحملون أجهزة البلاي ستيشن الخاصة بهم إلى الفندق، استعدادًا لقضاء ليلة من اللعب الجماعي قبل الزفاف".

وتابعت ساخرة: "قلت لهم، أنتم مقبلون على الزواج وتفكرون في البلاي ستيشن؟ أجابني جارود: هذا لا يغيّر شيئًا، أنا ما زلت ألعب".

أُقيم حفل الزفاف في نهاية شهر مايو في فندق "لانجلي" الفاخر بمنطقة إيفر في باكينجهامشاير، بأسلوب مستوحى من مسلسل "Bridgerton"، وحضره الأهل والأصدقاء المقربون.

ولم تنتهِ المواقف الطريفة عند الليلة السابقة للزفاف، إذ ذكرت داير أن زوجها سألها في اليوم التالي مباشرة: "ماذا سنفعل يوم الأحد بعد الزفاف؟"، فأجابت: "لا أعلم، ربما سنستريح فقط". ليرد قائلًا: "لم أكن أعرف إن كان بإمكاني لعب كرة القدم مع الأصدقاء أم لا". فردّت عليه ممازحة: "بالطبع، العبوا كرة القدم يا أبطال، هذا جيد يا جارود".

هذه القصة الطريفة أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها دليلًا على خفة ظل الزوجين، ومن أشار إلى أن بعض العادات "الطفولية" قد تبقى حتى في أهم لحظات الحياة.