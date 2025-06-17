نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شبح الحمى يطارد النجم الأول.. مبابي مهدّد بالغياب أمام الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فُرض الشك على مشاركة كيليان مبابي مع ريال مدريد في المباراة الأولى لكأس العالم للأندية، بعد فقدان اللاعب القدرة على التدريب أمس في «بالم بيتش»، نتيجة إصابته بحمى قائمة حسب ما نقلت لا كادينا سير.

"شبح الحمى يطارد النجم الأول.. مبابي مهدّد بالغياب أمام الهلال

أخبره الفريق الطبي أن يرتاح في الفندق حتى تتحسن حالته الصحية قبل مواجهة الهلال السعودي في انطلاق البطولة.

واجه المدير الفني تشابي ألونسو أول عقبة في مسيرته مع الفريق الملكي، بعد غياب هدّاف الفريق ونجمه الأبرز عن تدريبات الفريق.

فَتَح غياب مبابي الباب أمام زملائه الأقل مشاركة لاغتنام الفرصة وفرض أنفسهم في تشكيلة البداية يوم الأربعاء.

رُصد تعافي اللاعب في الساعات المقبلة ليحدد الطاقم الطبي مشاركته أمام الهلال خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.