الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الهلال وريال مدريد كأس العالم لذلك يتم التساؤل عن موعد اقامتها حيث تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 وتعتبر هذه النسخة نسخة استثنائية وتم اقامه البطوله في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك في البطولة 32 نادي من مختلف القارات حول العالم.

جميــع القنـوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد كأس العالم للاندية مونديـال 2025 Real Madrid vs

ستقام مباراة الهلال وريال مدريد يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو لعام 2023 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسوف تقام المباراة في استاد ملعب هارد روك وتحمل المباراة طابع خاص لجميع الجماهير العربية حيث يسعى فريق الهلال الى الفوز بالمباراة حيث انه يواجه الفريق صاحب الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا ويمثل الفريق السعودي قارة آسيا في هذه البطولة العالمية.

مجموعة نادي الهلال السعودي

تمت القرعة في بطولة كأس العالم للأندية بوقوع نادي الهلال ضمن المجموعة الصعبة التالية:

فريق ريال مدريد الاسباني.

فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي

فريق باتشوكا المكسيكي.

يحاول الفريق السعودي في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد ولكي يعزز من فرصة التأهل إلى الدور القادم نظرا لامتلاكه عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين الذين سوف يصنعوا الفارق في تاريخ الكرة السعودية.

جوائز مالية قياسية في نسخة 2025

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالجوائز المالية لنسخة 2025 ويبلغ عددها مليار دولار يتم توزيعها على النحو الآتي:

يفوز البطل بنحو 125 مليون دولار.

أما عن الاندية الاوروبية فتكون ما بين 12. 81 مليون دولار و 38. 19 مليون دولار.

يكون جوائز الأندية لأمريكا الجنوبية بنحو 15. 21 مليون دولار.

أما عن اندية افريقيا و آسيا والكونكاكاف تكون بنحو 9. 55 مليون دولار.

يصل مبلغ ممثل أوقيانوسيا بنحو 3. 58 مليون دولار.

يجدر بنا الاشارة ان اماكن الهلال لديه خبره في هذه البطولة حيث انه قد خاض النهائي امام فريق ريال مدريد في نسخة 2022 وقد خسر بنتيجة 5/3 لذلك فإنه يسعى لاستعادة الهيبة مرة أخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الهلال وريال مدريد في كاس العالم للأندية 2025 على عدة قنوات مفتوحة من ابرزها:

MBC مصر

قناة Dazn

MBC Action

تردد MBC Action كالآتي: