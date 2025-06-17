اجري امشي اطلع برا.. عاجل الأهلي يعلن فسخ عقد نجم الفريق بالتراضي

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة لعشاق كرة السلة، أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم، فسخ عقد اللاعب مصطفى مكاوي الشهير بـ”كيجو”، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، وذلك بالتراضي بين الطرفين وجاء الإعلان عبر تصريحات رسمية أدلى بها الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، والذي أوضح أن اللاعب تقدم بطلب رسمي لفسخ التعاقد منذ عدة أيام، وقد وافقت الإدارة على ذلك بعد مناقشات تمت بروح من الاحترام والتفاهم المتبادل.

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قال العوضي:

“تم فسخ التعاقد مع مصطفى مكاوي كيجو بالتراضي، بناء على طلب اللاعب نفسه، الذي أبدى رغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية خلال الفترة الحالية، ونحن نحترم رغبته ونتمنى له التوفيق في مستقبله”.

من هو كيجو؟

يُعد مصطفى كيجو أحد أبرز لاعبي كرة السلة في مصر خلال السنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات مع الأهلي والمنتخب الوطني، حيث يمتاز بأدائه الدفاعي القوي وقدرته على حسم المواجهات الصعبة، وسبق له أن لعب دورًا رئيسيًا في تتويج الأهلي بعدة بطولات محلية وقارية.

ماذا بعد كيجو؟

حتى اللحظة، لم يُعلن كيجو عن وجهته القادمة، إلا أن التكهنات تدور حول عدة أندية محلية وخارجية ترغب في ضمه، لا سيما بعد الأداء المتميز الذي قدّمه مؤخرًا في البطولات المحلية والدولية.

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بإنهاء العلاقة بالتراضي، يفتح الأهلي صفحة جديدة من التعامل الاحترافي مع لاعبيه، في الوقت الذي يحافظ فيه كيجو على علاقة إيجابية مع النادي وجماهيره التي لطالما ساندته طوال مسيرته.