الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم نحو ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، الذي سيكون مسرحًا للمواجهة النارية المنتظرة بين نادي الهلال السعودي ونظيره ريال مدريد الإسباني، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد Real Madrid vs Al-Hilal في كأس العالم للأندية 2025 والمعلقين؟

ويشارك نادي الهلال في هذه النسخة التاريخية من البطولة بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، بينما يدخل ريال مدريد المنافسات بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في نسختي 2022 و2024، مما يضيف المزيد من الإثارة والندية إلى هذه المواجهة، وجاء توقيت انطلاق مواجهة الهلال وريال مدريد على النحو التالي:

التاريخ: الأربعاء 18 يونيو 2025.

الوقت: الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة (22:00).

الملعب: هارد روك – ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والمعلقين؟

سيتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي:

قناة DAZN: الناقل الرسمي للبطولة، بتعليق حماد العنزي.

قناة MBC MASR: بتعليق صوتي للمعلق مدحت شلبي.

قناة MBC MASR 2: بصوت المعلق فارس عوض.

قناة MBC Action: بصوت المعلق فهد العتيبي.

كيفية متابعة مباراة الهلال وريال مدريد عبر الإنترنت

لمن يفضل مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد إلكترونيًا أو عبر الأجهزة الذكية، إليك الوسائل المتاحة: