برلين ـ أ.ف.ب: اعتذرت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الاولى عالميا عما صرّحت به خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته عقب خسارتها نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية أمام الأميركية كوكو غوف الثانية، في حديث لقناة «يوروسبورت» بعد خسارتها في ثلاث مجموعات أمام غوف 7-6 (7-5) و2-6 و4-6 في نهائي ثانية البطولات الأربع الكبرى في السابع من الشهر الحالي، انتقدت سابالينكا بشدة مستوى اللعب، معتبرة أنه لو قُدّر للبولندية إيجا شفيونتيك التغلي عليها في الدور نصف النهائي، فإن المتوجة أربع مرات في باريس كانت ستفوز في النهائي ضد الأميركية.

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