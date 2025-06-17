الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدأ فريقا بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025 مشوارهما في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

مباراة fluminense vs dortmund فلومينينسي ضد دورتموند اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة

تقام المواجهة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ميتلايف، وستُبث حصريًا عبر شاشة قناة DAZN ضمن تغطية حصرية لفعاليات البطولة العالمية.

دورتموند يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة

يستعد بوروسيا دورتموند لخوض لقائه الأول في مونديال الأندية بعد موسم ناجح في الدوري الألماني أنهاه في المركز الرابع، ليؤمن مقعدًا له في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويعتمد الفريق على حالة الاستقرار التي يعيشها بعد سلسلة إيجابية من تسع مباريات دون هزيمة محليًا، ما يعزز طموحاته لتحقيق بداية قوية في البطولة.

فلومينينسي ضد دورتموند

فلومينينسي يسعى لتحقيق المفاجأة

في الجهة المقابلة، يخوض فلومينينسي منافسات كأس العالم للأندية بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس 2023، ويتطلع لفرض سيطرته على لقاء صعب أمام أحد أقوى أندية أوروبا.

ويعتمد الفريق البرازيلي على تكتيك هجومي يقوم على التمريرات القصيرة والتحركات الجماعية، مع استغلال سرعة الأطراف للضغط على دفاعات المنافس.

أرقام قياسية في صفوف فلومينينسي

يشهد اللقاء رقمًا تاريخيًا، حيث يشارك الحارس فابيو مع فريقه البرازيلي وهو يبلغ 44 عامًا و257 يومًا، ليصبح أكبر لاعب في البطولة، بينما يرافقه المدافع المخضرم تياجو سيلفا البالغ من العمر 40 عامًا، في خط دفاع يعد الأقدم والأكثر خبرة في النسخة الحالية.

نظام البطولة هذا الموسم

تعتمد البطولة على نظام جديد يشبه كأس العالم للمنتخبات، حيث يشارك 32 فريقًا مقسمين إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى تحديد البطل.