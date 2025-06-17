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أحمد جودة - القاهرة - أصدر القضاء الإيطالي أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات على زعماء فصائل مشجعي ناديي إنتر ميلان وإيه سي ميلان، بعد إدانتهم بالارتباط بمافيا "ندرانجيتا" الكالابرية، الأخطر والأغنى ضمن شبكات الجريمة المنظمة في البلاد.

زعماء ألتراس إنتر وميلان خلف القضبان بسبب الارتباط بالمافيا

ففي جلسة النطق بالحكم التي عُقدت يوم الثلاثاء، أدانت القاضية روسانا مونجياردو كلًا من:

أندريا بيريتا، الزعيم السابق لـ "كورفا نورد" التابعة لجماهير إنتر ميلان، بتهمة قتل أنطونيو بيلوكو، أحد أعضاء نفس الفصيل والمشتبه في ارتباطه بمافيا ندرانجيتا، إضافة إلى الارتباط الجنائي بعصابات المافيا.

لوكا لوتشي، قائد "كورفا سود" الخاصة بجماهير ميلان، بتهمة التحريض على محاولة اغتيال المشجع المخضرم إنزو أنجينيلي، إلى جانب انتمائه إلى تنظيم إجرامي.

وتعد هذه الأحكام جزءًا من محاكمة موسعة وسريعة ضمت عدة قضايا متشابكة تتعلق بالأنشطة غير القانونية في أوساط مشجعي سان سيرو، شملت الاتجار غير المشروع بالبضائع الرياضية والتذاكر، وغسل الأموال، والتواطؤ مع عناصر مافيوية.

التحقيقات كشفت عن تشابك مقلق بين حركات الألتراس وشبكات الجريمة المنظمة، ما يسلّط الضوء على الوجه القاتم والمخفي لكرة القدم الإيطالية، حيث المدرجات لا تخلو فقط من الهتافات، بل تعج أحيانًا بالصفقات السوداء والدماء.