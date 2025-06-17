نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | الشرينجيتو لـ "دوت الخليج الرياضي": ريال مدريد يستقر على موعد ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، في ظل الآخفاقات العديدة التي واجهها الملكي في الموسم الماضي والخروج دون أي بطولة.

ويأتي خط دفاع الملكي في مقدمة المراكز التي حددتها إدارة الفريق للتدعيمات الصيفية الجارية، خاصة بعد الإصابات المتتالية التي تضرب هذا الخط بشكل متواصل.

- حقيقة مفاوضات ريال مدريد وكوناتي

ووضع مسؤولي العملاق الإسباني قائمة تضم بعض الأسماء المتألقة مؤخرا في الدوريات الأوروبية المختلفة، لتدعيم مختلف المراكز داخل الفريق هذا الموسم.

وتصدر اسم الفرنسي ابراهيما كوناتي لاعب خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، الترشيحات لتدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الموثوق دياجو بلازا ( برنامج الشرينجيتو ) التابع لنادي ريال مدريد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" نعم بالفعل كوناتي ضمن حساباتنا القريبة".

وتابع:" اللاعب سيكون حرا في الموسم القادم وسنتحرك وقتها بقوة لضمه".

على جانب آخر، يستعد نادي ريال مدريد لخوض أولى جولاته في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندنا يواجه زعيم آسيا، نادي الهلال السعودي،

يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب (هارد روك) في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.