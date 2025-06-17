نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني، البحث في الموسم الحالي عن لاعب مناسب لتعويض بعض المراكز التي تعاني بشكل كبير مثل الزهير الأيسر وضم بديل مناسب للموسيقار الألماني توني كروس نجم خط وسط الملكي، والذي أعلن اعتزاله رسميا كرة القدم الموسم الماضي.

وعانى الريال منذ اعتزال كروس تحت قيادة أنشيلوتي الذي لحق به ورحل بشكل كبير رغم تواجد العديد من الأسماء القوية والمتألقة التي تستطيع تعويض غيابه.

- ريال مدريد يقترب من ضم كاريراس

ويلاحق مسؤولي ريال مدريد صفقة جديدة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد، حيث أبدى اهتماما كبيرا بضم الإسباني ألفارو كاريراس، نجم نادي بنفيكا البرتغالي.

وأكد الصحفي الموثوق دياجو بلازا دياجو بلازا، التابع لبرنامج (الشرينجيتو)، المقرب لنادي ريال مدريد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" في هذا الوقت لم نوقع مع كاريراس كما يتردد ولكن سنوقع هذه الصفقة عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع:" في الوقت الحالي لا يوجد أي اتفاق بين إدارة الناديين".

على جانب آخر، حسم الملكي 3 صفقات جديدة بعد ضم كل من. ديان هاوسن بورنموث 59.5 مليون يورو.

ترنت ألكساندر آرنولد ليفربول 10 ملايين يورو.

فرانكو ماستانتونو ريفير بليت 45 مليون يورو.

ويستعد نادي ريال مدريد لخوض أولى جولاته في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندنا يواجه زعيم آسيا، نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب (هارد روك) في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.