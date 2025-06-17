الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فلومينينسي البرازيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية للموسم الكروي الحالي.

بالقوة الضاربة.. تشكيل فلومينينسي الرسمي أمام بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لحسم اللقاء والفوز بأول مباراة في المجموعة المدوية، بينما يريد فريق فلومينينسي للخروج بنتيجة إيجابية.

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: فابيو سانتوس.

في خط الدفاع: فوينتيس – فريتس – تياجو سيلفا – صموئيل كزافييه.

في خط الوسط: باولو غانسو – نوناتو – مارتينيلي.

في خط الهجوم: ايفرالدو – سيرنا – جون أرياس.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي في بطولة كأس العالم للأندية

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 8 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

وقد قد تقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة DAZN الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، للموسم الكروي الحالي.