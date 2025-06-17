بانكوك ـ أ.ف.ب: منحت الحكومة التايلاندية امس الثلاثاء الضوء الأخضر للترشح لاقامة جولة من بطولة العالم للفورمولا واحد في العاصمة بانكوك بدءا من عام 2028. ومن شأن هذا الترشح الرسمي، الذي تقدر ميزانيته الإجمالية، بما في ذلك تطوير الحلبة، بنحو مليار يورو، أن يسمح للعاصمة التايلاندية باستضافة السباق من عام 2028 حتى 2032، في حال نال موافقة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا). لم يُكشف بعد عن مسار حلبة الشوارع في بانكوك، لكن المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغسوب قال إنه قد يشمل منطقة بالقرب من سوق تشاتوشاك في شمال المدينة، وهي وجهة شهيرة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع للسياح الأجانب.

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