عمانتل تجدد عقد رعايتها للغواص عمر الغيلاني

تواصل الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) رعايتها للغواص العُماني عمر الغيلاني، حامل الرقم القياسي في الغوص الحر بعمق 110 أمتار في البحار المفتوحة، في خطوة تؤكد التزام الشركة المتواصل بدعم المواهب الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. وجاء تجديد الشراكة بحضور المهندس علاء بن عبدالله بيت فاضل، الرئيس التنفيذي التجاري لعُمانتل، والذي أكد أن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة في دعم الرياضة العمانية والرياضيين الذين يرفعون اسم السلطنة في المحافل العالمية، وبما ينعكس أثره على نشر اللعبة محليا والتعريف بها إلى جانب رفع أسم السلطنة على منصات التتويج الدولية . وتُعد هذه الرعاية امتدادًا لدعم بدأ منذ عام 2021، وأسهم بشكل ملموس في تعزيز مشاركة الغيلاني وتمثيله المشرف لعُمان في عدد من البطولات الدولية، مما جعله واحدًا من أبرز الأسماء في رياضة الغوص الحر على مستوى المنطقة. من جانبه، أعرب الغواص عمر الغيلاني عن بالغ امتنانه لعمانتل قائلاً: “الدعم الذي قدمته وتقدمه عمانتل هو جزء أساسي من مسيرتي، وقد ساهم بشكل كبير في تطوري وتقدمي على المستوى الاحترافي. وسأواصل العمل بكل عزيمة لتمثيل عُمان بأفضل صورة، وأنا أرتدي شعار عُمانتل في أعماق البحار.” تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم.، تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.