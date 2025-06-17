سان دييجو ـ أ.ف.ب: استهل المنتخب السعودي مشاركته كضيف في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم لمنتخب أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي بفوز صعب على هايتي 1-0 امس الأول في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت انتهاء مسلسل هزائم الولايات المتحدة المضيفة بانتصار كاسح. وبغياب لاعبي الهلال بسبب مشاركتهم مع فريقهم في كأس العالم للأندية المقامة أيضا في الولايات المتحدة، حسم «الأخضر» السعودي مباراته مع هايتي بصعوبة بفضل ركلة جزاء نفذها صالح الشهري في الدقيقة 21 بعدما انتزعها بنفسه من فرانتزدي بييرو.

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