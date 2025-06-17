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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاجتماع الأول بعد استقالة محمد مصيلحى رئيس النادى.

الاتحاد السكندري يعقد أولى اجتماعاته بعد رحيل مصيلحي

ومن المقرر أن يترأس الاجتماع أحمد عبد المجيد نائب الرئيس، ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع عده أمور اهمها اختيار الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

وتردد ترشيح عدة اسماء لتولى منصب المدير الفني منها أحمد سامى، خالد جلال، حماده صدقى.

وتشير المؤشرات إلى أن أحمد سامى هو أقرب المرشحين لتولى منصب المدير الفني.

وسادت حالة من القلق بين جماهير النادي خلال الساعات الماضية بعد مرور الفترة القانونية على استقالة محمد مصيلحى وأصبحت الاستقالة نهائية وكانت الجماهير السكندرية تمنى نفسها بتراجع الرئيس عن استقالته الإ إنه تمسك بها ليصبح احمد عبد المجيد نائب الرئيس هو القائم بأعمال الرئيس.