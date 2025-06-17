نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قاسية لفريق الوداد المغربي.. هذا اللاعب خارج مواجهة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الوداد الرياضي المغربي كي يخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي انطلقت يوم 14 يونيو الماضي بلقاء الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأمريكي.



انتهت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الأهلي المصري وانتر ميامي الأمريكي، بالتعادل السلبي، حيث أضاع محمود حسن تريزيجيه ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، واذيعت على قنوات ام بي سي مصر ومصر 2 واكشن، وكانت على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية.

صفقة الوداد خارج كأس العالم للأندية.. تعرف على حقيقة الأمر

كشفت مصادر مطلعة بالصحف المغربية، أن السومة مهدد بالغياب عن مباراة مانشستر سيتي بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول أمريكا حتى الآن.

كان الوداد المغربي اتفق مع عمر السومة، بالانضمام إلى الفريق طيلة فترة كأس العالم للأندية فقط.

