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أحمد جودة - القاهرة -

اعتمد مجلس إدارة نادى سموحه تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لنادى سموحه

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد عبد العزيز مدير فنى، أحمد حسام مدرب عام، حسين عامر مدرب، محمد فتحى مدرب حراس مرمى، الدكتور حليم كامل مخطط أحمال، عادل محجوب مدير إدارى، هشام شيبه مدير شئون اللاعبين، الدكتور رمضان أحمد رئيس الجهاز الطبى، الدكتور مفيد خليل اخصائي علاج طبيعي، وكلا من عبد الرحمن بدر،سعيد حمدين، أحمد رياض مدلكين.



ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد يوم الجمعة القادم على ملعبه.

