نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تشكيل الأهلي الأمثل أمام بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأمثل الذي سيواجه به نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم بكأس العالم.

وقال الناقد محمود المخبزي في تصريحات خاصة له ببرنامج اللعيب عبر mbcmasr: "الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي شاهد مباراة بالميراس وبورتو بشكل منفرد ثم ذهب لرؤيته وتحليله مرة أخرى مع الجهاز الفني وسيجتمع باللاعبين جلسة فيديو للتحضير للمباراة".

وأضاف: "لا يوجد تغييرات كبيرة على تشكيل الأهلي حيث محمد الشناوي ويليه ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمد هاني وتتم المفاضلة بمركز الباك شمال بين مصطفى العش ويحيى عطية الله لمعاناة كوكا من الإصابة بكدمة بالركبة ولم يتمرن".

واختتم: "وسيكون زيزو مكان إمام عاشور بجانب بن رمضان ومروان عطية وحمدي فتحي ويليهم وسام أبو علي وتريزيجيه ومجلس الإدارة وكابتن محمد يوسف يضعون مكافات مجزية عند الفوز بالمباراتين والتأهل لدور 16 من كأس العالم للأندية قد تصل إلى 7 مليون دولار لكل منهم".

