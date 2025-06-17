نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة للاعبي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه سعد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق نصيحة هامة لأحد كباتن الفريق محمود حسن تريزيجيه بعد الاصرار على تسديد ضربة الجزاء ومخالفة ترتيب المسددين بمباراة انتر ميامي.

وقال سمير في تصريحات خاصة له ببرنامج اللعيب عبر mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قام بجلب عدد كبير من النجوم وهذه الكوكبة من أجل المشاركة بكأس العالم للأندية ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه هو المفروض من كباتن الفرقة ومحترف وعنده خبرات كبيرة وشخصية مختلفة والقرار ده مش شخصيته وأنه هو اصر يجيب الكرة ويسددها رغم ترتيب المسددين".

واختتم: "هو تريزيجيه كان عنده حماس أنا جي وعايز اقدم حاجة واثبت واقول أن بكسب الفرقة ودي نقطة تعتبر فخ وقع فيه كذا لاعيب الفترة اللي فاتت وممكن تحصل تاني مع لاعبين الفترة القادمة وهما كده كده نجوم الأهلي جايبك عشان عارف قيمتك ومدى تاثيرك بالملعب ولا تحتاج أن تبين ذلك فرديا ولكن باللعب الجماعي ومحتاجك عشان تساعد المجموعة للنجاح".

