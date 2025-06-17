نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة حسن كادش تهدد مشاركته مع "الأخضر" أمام أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم إصابة حسن كادش مما يشير إلى احتمالية عدم مشاركته في المباراة المقبلة أمام الولايات المتحدة ضمن الكأس الذهبية لكرة القدم بعد غد الخميس.

وتشارك السعودية، التي تأهلت للملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2026، ببطاقة دعوة في الكأس الذهبية بالولايات المتحدة.

ويلعب فريق المدرب الفرنسي إيرفي رينار في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الأمريكي وهايتي وترينداد وتوباجو.

وتتصدر الولايات المتحدة المجموعة بثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على السعودية بعد فوزها الساحق 5-0 على ترينيداد وتوباجو التي تتذيل ترتيب المجموعة فيما تحتل هايتي المركز الثالث.

وفازت السعودية 1-0 على هايتي بهدف صالح الشهري أمس الإثنين لتحتل المركز الثاني في المجموعة.

وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأمريكي بالجولة الثانية من المجموعة في تكساس بعد غد الخميس.

وقال حساب المنتخب السعودي على إكس اليوم الثلاثاء "كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة حسن كادش في عضلات الفخذ الخلفية، وقد بدأ برنامجه العلاجي".



وانضم كادش إلى مهند آل سعد الذي يواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المرجح عدم مشاركة كادش في مباراة الولايات المتحدة التي ستحدد بشكل كبير متصدر المجموعة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة أوستن في وقت لاحق اليوم على أن يتدرب الفريق مساء في ملاعب جامعة سانت إدوارد.

وتستمر بطولة الكأس الذهبية حتى السادس من يوليو المقبل.