نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم موناكو يقترب من صفوف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحرك برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف موناكو، رغم تأكيدات المدير الرياضي ديكو، بعدم نية النادي في التوقيع مع ظهير أيمن هذا الصيف.

نجم موناكو يقترب من صفوف برشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، يعد فاندرسون ظهير موناكو من الأسماء التي تحظى بإعجاب ديكو، لذا اتخذ برشلونة خطوة للأمام في مفاوضاته مع موناكو.

ويُعد فاندرسون لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب البرازيلي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، كما يعتبر أولوية لبرشلونة هذا الصيف، لكن الصفقة تواجه عقبة "اللعب المالي النظيف" الذي يمثل عائقًا كبيرًا.

وأوضحت أن توتنهام أحد أبرز منافسي برشلونة في السباق على ضم المدافع صاحب الـ23 عامًا، كما أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض مالي كبير.

وفي المقابل، يطمح نادي موناكو الفرنسي في الحصول على مقابل مادي يتجاوز حاجز 35 مليون يورو، مقابل التخلي عن لاعبه.

ومن بين العوامل التي قد تُعقّد الصفقة لصالح برشلونة، أن النظام الضريبي الإسباني يُعد أقل جاذبية مقارنة بنظيره الإنجليزي.