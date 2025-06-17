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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تنظيم بطولة ودية خلال فترة الإعداد الصيفية، بمشاركة ميلان وباير ليفركوزن.

تشيلسي يعلن عن بطولة ودية بمشاركة ميلان ليفركوزن



وبحسب ما جاء في "الموقع الرسمي لتشيلسي"، ستقام منافسات البطولة على ملعب ستامفورد بريدج يومي الجمعة 8 أغسطس والأحد 10 أغسطس، حيث تُمنح جماهير البلوز فرصة لمتابعة الفريق عن قرب قبل انطلاق موسم 2025/2026.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تنظيم بطولة ودية خلال فترة الإعداد الصيفية، بمشاركة ميلان وباير ليفركوزن.

وبحسب ما جاء في "الموقع الرسمي لتشيلسي"، ستقام منافسات البطولة على ملعب ستامفورد بريدج يومي الجمعة 8 أغسطس والأحد 10 أغسطس، حيث تُمنح جماهير البلوز فرصة لمتابعة الفريق عن قرب قبل انطلاق موسم 2025/2026.

ويستهل تشيلسي مشواره في البطولة بمواجهة وصيف الدوري الألماني، باير ليفركوزن، مساء الجمعة 8 أغسطس في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت لندن.

ويقود الفريق الألماني المدرب الجديد إريك تين هاج، الذي تولى المهمة بعد جولة صيفية للفريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتُختتم البطولة بلقاء مرتقب بين تشيلسي وميلان يوم الأحد 10 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويقود الفريق الإيطالي المدرب العائد ماسيميليانو أليجري، الذي تولى القيادة الفنية مجددًا بعد 11 عامًا من مغادرته النادي، حيث يختتم الروسونيري تحضيراته للموسم الجديد في لندن، عقب خوض مباريات تحضيرية في سنغافورة وهونج كونج ومدينة بيرث الأسترالية.

وتأتي هذه المباريات بعد مشاركة تشيلسي في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف، والتي شهدت فوزه على لوس أنجلوس في الجولة الأولى من دور المجموعات، على أن يلتقي فريقي فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي في باقي مباريات المجموعة الرابعة.