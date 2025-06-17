نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 مواجهات "سعودية – إسبانية" سبقت قمة الهلال والريال.. وذكرى "خماسية الرباط" تلوح في الأفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية المنتظرة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتقام المواجهة المرتقبة بين الهلال وريال مدريد في تمام العاشرة من مساء غدًا الأربعاء، ضمن المجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم معهما أيضًا باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وتعد هذه المواجهة رقم 11 بين الأندية السعودية والإسبانية على المستويين الرسمي والودي، وخلال 10 مواجهات سابقة جمعتهما حقق الإسبان 5 انتصارات، مقابل 3 انتصارات للسعوديين، وحسم التعادل مباراتين بينهما.

وتقابل الهلال في 3 مواجهات مع أندية إسبانيا من المواجهات العشرة بين أندية البلدين، حقق انتصارين على فالنسيا وألميريا وديًا، بينما خسر أمام ريال مدريد بخماسية في نهائي مونديال 2022.

أما ريال مدريد التقى مع الأندية السعودية في 4 مواجهات سابقة، حقق الفوز في مباراتين حملت الطابع الرسمي، وخسر وديًا في مباراة وتعادل في الأخرى.

النصر يفتتح سجل المواجهات بالخسارة أمام الملكي

كانت بداية المواجهات بين الأندية السعودية والإسبانية، في عام 2000، حين شارك نادي النصر في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وخاض مواجهة قوية أمام ريال مدريد، ونال هزيمة قاسية بنتيجة 3-1.

الهلال يُفاجئ فالنسيا بثنائية وديًا

في عام 2005، قدّم الهلال واحدة من أبرز مبارياته أمام فريق أوروبي، عندما التقى نادي فالنسيا في مباراة ودية بالرياض. وتمكن الأزرق من تحقيق فوز لافت بهدفين مقابل هدف، في لقاء أكّد تصاعد مستوى الأندية السعودية في المواجهات الخارجية.

النصر يثأر من ريال مدريد برباعية

عام 2008 شهد مفاجأة كبرى حين تغلب النصر على ريال مدريد في مباراة ودية أقيمت بالرياض، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليثأر من هزيمته أمام الملكي بثلاثية مقابل هدف في كأس العالم للأندية عام 2000.

تعادل بطعم الانتصار.. الاتحاد يصمد أمام الريال

شهد عام 2009 مواجهة مثيرة بين الاتحاد وريال مدريد في بطولة كأس السلام الدولية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. المباراة أظهرت صمود الفريق السعودي أمام المدّ المدريدي، وحافظ خلالها الاتحاد على ثباته طيلة التسعين دقيقة.

الاتحاد يتحدى أتلتيكو.. وخسارة بشرف

في مواجهة ودية عام 2016، واجه الاتحاد نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الاتحاد قدّم خلالها أداءً قويًا وأحرج الفريق المدريدي في فترات كثيرة من اللقاء.

الأهلي يواجه برشلونة في لقاء استعراضي هجومي

في العام ذاته، خاض الأهلي السعودي مباراة ودية أمام نادي برشلونة في الدوحة. وانتهت المواجهة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لصالح العملاق الكتالوني، لكنها شهدت تألقًا هجوميًا من الجانب السعودي، وسط أجواء استعراضية جماهيرية كبيرة.

الهلال يُسقط ألميريا وديًا

في صيف 2022، واجه الهلال نادي ألميريا الإسباني في مباراة ودية، وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف. اللقاء أكد قدرة الهلال على تحقيق نتائج إيجابية حتى أمام فرق تنشط في الليغا الإسبانية، خصوصًا في ظل انسجام عناصره واستقراره الفني.

تعادل ودي بين النصر وألميريا

في العام نفسه، تعادل النصر مع نادي ألميريا بهدف لمثله في لقاء ودي متكافئ. المباراة شهدت فترات تفوق لكلا الطرفين، وانتهت بتقاسم النقاط في ظل محاولات هجومية متعددة.

سقوط مدوي للهلال أمام الريال في نهائي المونديال

في واحدة من أكبر مواجهات الأندية السعودية ضد الإسبان، واجه الهلال نادي ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالعاصمة المغربية "الرباط". ورغم الخسارة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، إلا أن الهلال قدم واحدة من أفضل مبارياته على المستوى العالمي، وسجل ثلاثة أهداف في شباك الريال، في لقاء وُصف بالتاريخي.

ألميريا يصعق النصر بثلاثية وديًا

في آخر المواجهات التي جمعت الأندية الإسبانية مع نظيرتها السعودية، واجه النصر نادي ألميريا مجددًا في مباراة ودية عام 2024، لكنه خسر بثلاثية نظيفة. المباراة عكست تفوق الفريق الإسباني فنيًا، وشهدت أداءً باهتًا من الجانب السعودي.

