الرياضة

خالد الغندور: رضا سليم مطلوب في سيراميكا كليوبترا

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خالد الغندور: رضا سليم مطلوب في سيراميكا كليوبترا

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي ، أكد إن نادي سيراميكا كليوبترا استفسر عن موقف المغربي رضا سليم خلال الأيام الأخيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أكد المصدر إن نادي سيراميكا كليوبترا استفسر عن موقف رضا سليم وهل اللاعب تحددت وجهته المقبلة ام متاح لاستعارته استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف الغندور:" المصدر شدد على أن الأهلي من الممكن أن يستخدم رضا سليم في صفقة محمد شكري لتخفيف المقابل المادي الذي سيدفعه النادي للتعاقد معه بعد كأس العالم للأندية".

واختتم: "رضا سليم يمتلك عدة عروض من الدوري المصري وعرض مغربي بجانب عروض قطرية وإماراتية".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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