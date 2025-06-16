نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع: طموحاتنا في البنك الأهلي بلا حدود.. وأمير عزمي مجاهد صاحب فضل كبير عليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلي عن بداياته مع كرة القدم، مؤكدًا أنه انضم لناشئي نادي السكة الحديد، وتم تصعيده للفريق الأول بعمر 17 عامًا، واستمر لمدة 4 مواسم، قبل أن ينضم لنادي البنك الأهلي الموسم قبل الماضي.

وتابع "ربيع"، تدربت في نادي السكة الحديد تحت قيادة عدد من أبرز وأهم المدربين جمال عبد الحميد وجمعة مشهور ومحمد صلاح، وكذلك أمير عزمي مجاهد، الذي أكن له كل التقدير والاحترام، لأنه دوره كان كبيرًا ومؤثرًا في مشواري مع كرة القدم.

وأضاف لاعب خط وسط البنك الأهلي، انتقالي لنادي البنك الأهلي كان خطوة مهمة في مسيرتي الكروية، أول مباراة لي كانت أمام المصري البورسعيدي في ستاد برج العرب، ظهرت وقتها بمظهر رائع بسبب حديث طارق مصطفى المدير الفني معي قبلها، والحمد لله أديت بشكل جيد في موسمي الأول، لكن سوء التوفيق الذي واجهنا وصراعنا لتفادي الهبوط قلل من إمكانياتنا، لكن الموسم الماضي قدمنا مستويات كبيرة وأظهرنا قدراتنا بشكل أفضل واستطعنا التواجد ضمن كبار البطولة.

وواصل أحمد ربيع حديثه مع أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت أف إم، كان لدينا 3 أهداف رئيسية هي التواجد بالمربع الذهبي في الدوري والوصول للأدوار النهائية في بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة، ورغم عدم تحقيق الأهداف لكننا نافسنا بقوة وقدمنا أداءً قويًا في الدوري، حيث أنهينا البطولة في المركز الخامس، ووصلنا لنهائي كأس العاصمة وقبل نهائي كأس مصر.

وأنهى لاعب البنك الأهلي حديثه قائلًا: وصولنا لنهائي كأس العاصمة وقبل نهائي كأس مصر أساس جيد سنبني عليه في الموسم الجديد، وإن شاء الله نفوز بالألقاب، هدفنا ليس المشاركة فقط، لكن تحقيق البطولات، لإن طموحاتنا في الموسم الجديد بلا حدود، وأهمها المشاركة القارية عن طريق التواجد في المربع الذهبي والفوز بأحد لقبي كأس مصر أو كأس العاصمة.