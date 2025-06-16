نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع: انتقال زيزو إلى الأهلي "مفاجأة".. وبتروجيت الحصان الأسود لهذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد ربيع لاعب خط الوسط بنادي البنك الأهلي، أن الماديات ليست رقم واحد عنده، مشددًا على أن بيراميدز أصبح منافسًا قويًا للأهلي والزمالك، وأنه سينتقل للفريق الذي يكون مناسبًا له وللبنك الأهلي، فمعظم اللاعبين حاليًا يفضلون المادة على الانتماء.

وتابع "ربيع"، تواجد الجماهير يعطي فرص أكتر للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز في الانضمام لمنتخب مصر، مشددًا على أن السوشيال ميديا بتفرق مع اللاعبين في النجومية، لكنها مش بتفرق في اختيارات منتخب مصر أو في الصفقات، ومؤكدًا أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا، ولا بالانتقادات الموجهة له.

وأضاف لاعب البنك الأهلي: تركيزي بالكامل كان مع البنك الأهلي لتحقيق الأهداف الثلاثة التي كنا نلعب من أجلها هذا الموسم، وأمر الانضمام لأي فريق سواء أهلي أو زمالك أو أي فريق ثالث ات

ركها لوكيلي وللنادي.

وواصل "ربيع": أتمنى اللعب في البطولات القارية والدولية، وخصوصًا كأس العالم للأندية، فهي حلم لأي لاعب في مصر، مروان عطية وعمرو السولية ومحمد شحاتة هم أفضل لاعبي خط الوسط في مصر حاليًا، كنت أتمنى انضمام أسامة فيصل للأهلي، ولم نتحدث معًا عن مفاوضات الأهلي والزمالك معي.

وأكد لاعب البنك الأهلي أن بتروجيت كانت مفاجأة الموسم بعد الأداء القوي الذي قدموه، مشددًا على أن أسامة فيصل أفضل لاعب في مصر من وجهة نظره.

وعن انضمام زيزو للأهلي، قال أحمد ربيع: لم أتوقع انضمام زيزو للأهلي، الانتقال كان مفاجأة للجميع بسبب حب زيزو الشديد للزمالك.

واختتم لاعب البنك الأهلي حديثه: أتمنى الوصول لمستوى رودري لاعب مانشستر سيتي بعد حصوله على الكرة الذهبية، وأهم طموح لدي هو المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.