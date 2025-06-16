أحمد ربيع: صلاح ومرموش من أهم لاعبي العالم حاليا.. وأتمنى تمثيل المنتخب تحت قيادة العميد

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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد ربيع لاعب خط وسط نادي البنك الأهلي، إن طموحه الأول هو الحصول على فرصة لتمثيل منتخب مصر يومًا ما، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام للفراعنة في القريب العاجل، بعد تألقه الموسم الماضي.

وأضاف "ربيع"، تواجد حسام حسن المدير الفني على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، يمنحني وكل لاعبي الدوري المصري فرصًا أكتر للتواجد ضمن قائمة الفراعنة.

وعن أفضل لاعبو خط الوسط في مصر، قال لاعب البنك الأهلي: مروان عطية لاعب الأهلي ومحمد شحاتة لاعب الزمالك هما الأفضل في مصر حاليًا، وتواجدي في منتخب مصر معهم أمر رائع للغاية، وقادر على المنافسة وفي النهاية المشاركة دومًا تكون تابعة لوجهة نظر المدير الفني.

وتابع أحمد ربيع: صلاح ومرموش من أهم لاعبي العالم حاليًا، وهم مع الأسماء الموجودة في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قادرين على التألق وحصد البطولات والتأهل لكأس العالم 2026، منتخب مصر من أقوى منتخبات إفريقيا حاليًا.

وأنهى "ربيع" حديثه مع أحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم: تجربة صلاح ومن بعده مرموش، هي الدافع الأبرز للاعبي مصر للاحتراف في أوروبا وصناعة قصص نجاح جديدة، الأمور أصبحت أسهل من ذي قبل والثنائي سهلا الطريق، وبالطبع أتمنى الاحتراف في أي دوري من دوريات العالم.