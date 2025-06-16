نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة برشلونة لـ" دوت الخليج الرياضي ": أفضل البقاء مع البارسا حال تجدد مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل قارة إفريقيا تصدير العديد من المواهب الكروية المميزة إلى أقوى دوريات العالم، لتنمية موهبتهم وتطوير الجانب الفني بشكل مختلف وسريع، وتوجد العديد من التجارب السابقة أبرزها، صامويل إيتو وديديه دروجبا وجورج وايا ويايا توريه وأديبايور وأوبيميانج وكانو وعبيدي بيليه، وأوكوشا.

ولفت عبد العزيز عيسى الموهبة الغانية ولاعب نادي دريمز السابق أنظار قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، قبل أن يحسم اللاعب قراره بالتوجه إلى أوروبا والانضمام إلى برشلونة أتليتك.

ويتميز ميسي إفريقيا كما يلقبونه في غانا، بالمهارة العالية والسرعة سواء بالكرة أو تحركاته داخل الملعب.

- عبد العزيز عيسى يتحدث عن مستقبله

وأكد عبد العزيز عيسى في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" الأمور تسير بشكل رائع برشلونة والوضع جيد".

وتابع:" لم يصل لي اي عروض جديدة خارج برشلونة".

وواصل:" علمت سابقا وجود اهتمام من الأهلي والزمالك، وأن تجدد الأمر قراري هو البقاء داخل برشلونة ومواصلة مشواري في أوروبا".

- برشلونة يقترب من نيكو ويليامز

وأكدت الصحف الإسبانية مؤخرا، عن تحرك إدارة العملاق الكتالوني لحسم صفقة صيفية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية، أت يوم الجمعة الماضي عن اجتماع جديد تم بين ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة وبين فيليكس تاينتا وكيل أعمال نيكو ويليامز.