نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لوس أنجلوس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "مرسيدس بنزر"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة لوس أنجلوس في كأس العالم

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نونو مادويكي، كول بالمر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية

تمتلك إدارة شبكة قنوات DAZN، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس، عبر قنواتها.