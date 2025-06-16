نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة إنجليزية تدير مباراة الأهلي وبالميراس في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مبارة الأهلي وبالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة مونديال الأندية 2025.

واختارت اللجنة صافرة الحكم أنتوني تايلور ليقود المباراة الهامة بين الفريقين في الجولة الثانية.

ويعاون الإنجليزي مواطنيه جاري بيسويك مساعد أول، الإنجليزي آدم نون مساعد ثان. بينما يتواجد الإماراتي عمر العلي حكم رابع.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في المونديال

وتقام المباراة الخميس المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الثاني عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأميريكية

وكان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي سلبيا وبذات النتيجة تعادل بالميراس أمام بورتو ضمن منافسات الجولة الأولى.