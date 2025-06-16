نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في المونديال.. الأهلي وبالميراس انتصار لكل فريق تعرف على تاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب النادي الأهلي مواجهة جديدة في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستجمعه بفريق بالميراس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويعد اللقاء ذات أهمية كبيرة من الفريقين خاصة للمارد الأحمر بعد ضياع الانتصار أمام إنتر ميامي لتكون الأمال معقودة على تأهل الأحمر للدور التالي.

ويمتلك الفريقين مواجهتين فقط في رصيدهما جمعيهم في مونديال العالم للأندية:-

المواجهة الأولى.. الأهلي يعبر بركلات الترجيح

تواجه الفريقين للمرة الأولى عام 2021 في كأس العالم للأندية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع الأهلي نجح في حسم البرونزية بركلات الترجيح 3-2 لينجح الأحمر قي عقبة الفريق البرازيلي بفضل تألق الشناوي.



المواجهة الثانية.. الفريق البرازيلي يثأر للهزيمة

تكررت المواجهة سريعا في العام التالي لكن هذه المرة في نصف النهائي والذي حسم فيها بالميراس بطاقة الصعود للنهائي والفوز بهدفين دون رد ليثأر من الهزيمة السابقة.

ومع اقتراب المواجهة الثالثة هل ينجح الأهلي قي تكرار الانتصار أم يتفوق بالميراس مرة أخرى ؟