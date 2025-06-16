نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيع ياسين: ريفيرو لا يملك السيطرة على لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم ربيع ياسين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الحالي بعد اجراء تغييرات أدت إلى تعادل فريقه رغم امتلاكه الحلول الهجومية بدكة البدلاء.

وقال ياسين في تصريحات خاصة له: "تعجبت من قرار ريبيرو بتبديل أحمد زيزو في مباراة إنتر ميامي، اللاعب قدم مردودًا قويًا”. وأضاف: “ما حدث إهانة للاعب بحجم زيزو، زيزو ليس لاعبًا صغيرًا، والجميع تحدث عن صفقة زيزو، واللاعب داخل الملعب مثل إضافة قوية للأهلي".

وأضاف: "أن عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي في المباراة يُمثل “علامة استفهام”، وهو قادر على تسجيل الأهداف في أي وقت".

وتابع: "أن الأهلي يحتاج إلى “العديد من الانضباط”،اللاعب كوكا قدم مباريات جيدة في الدوري، وأنه “الوحيد الذي يستطيع سد هذه الثغرة” في خط الدفاع.

واختتم: "المواجهة الأولى كانت تحمل إيجابيات وسلبيات، وكنا نستطيع إنهاء المباراة من الشوط الأول وريبيرو يجب عليه”الوقوف بحزم تجاه أي لاعب يخطئ وخبرات لاعبي الأهلي كانت قادرة على إنهاء المباراة مبكرًا، الأهلي صرف ملايين على اللاعبين، وطبيعي أن يكون الأهلي مخيفًا لوجود لاعبين كبار، وحسين الشحات كان يستطيع إنهاء المباراة لولا التصرف الفردي غير المقبول وتعجبت من قرار عدم الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأخيرة وسيمثل إضافة قوية لهجوم الأحمر".