نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة مصيلحى نهائية بعد انتهاء فترة القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم المدة القانونية لتراجع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن استقالته وبذلك تصبح الاستقالة نهائية.

وكان محمد مصيلحى تقدم باستقالته من منصبه يوم 2 يونيو الماضى عقب تعرضه لانتقادات من بعض الجماهير أثناء نهائى بطولة دورى سوبر السلة والتى فاز بها الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى على الاتحاد السكندرى.

وتنص المادة 68 من لائحة نادى الاتحاد السكندرى على أنه فى حالة تقدم رئيس أو نائب أو أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته من منصبه فإنه يجوز التراجع عنها خلال فترة 15 يوم من تاريخ تقديمها وإلا تصبح نهائية.

وحيث أن محمد مصيلحي تقدم باستقالته فى الثانى من يونيو الحالى وبالتالى مر عليها خمسة عشر يوما ولم يتم التراجع عنها وبذلك تصبح الاستقالة نهائية.

والجدير بالذكر أن محمد مصيلحي تدرج فى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى وكان عضوا مجلس الإدارة فى التسعينات تحت قيادة الدكتور كمال شلبى رئيس النادى الأسبق ثم نائبا لرئيس النادى وتولى منصب رئيس النادى عام 2017 لمدة دورتين متتاليتين.

وساهم محمد مصيلحى فى دعم النادى ماديا وإداريا منذ التسعينات واكتسب حب الجماهير السكندرية بصفة عامة.



ورفض مصيلحى خلال الأعوام الماضية إجراء أى تعديل بلائحة النادى التى تنص على عدم جواز الترشيح للرئيس أو النائب أو العضو بمجلس الإدارة لمن مر على وجوده دورتين متتاليتين.



وتقدم مصيلحى باستقالته قبل أشهر قليلة من نهاية فترته وأصر عليها ليرحل تاركا ذكرى طيبة لدى الجميع.