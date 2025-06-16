نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أتلتيكو مدريد ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، انتقادات لقرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر المباراة بنتيجة ثقيلة (4-0) أمام بطل فرنسا، في لقاء شهد العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، حسب وصف سيميوني.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات عقب اللقاء:

"نحن لسنا ضحايا، ولا أشعر بأنني ضحية لأي شيء، بل على العكس تمامًا، لكن هناك أشياء يجب أن تؤخذ بالاعتبار. واجهنا فريقًا عظيمًا لعب بشكل أفضل منا، لكن التفاصيل كانت واضحة."

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، كلًا من سيتيل الأمريكي وبوتافوجو البرازيلي، الذي افتتح مشواره في البطولة بفوز صعب على سيتيل بنتيجة (2-1).

وتترقب جماهير الروخيبلانكوس رد فعل الفريق في الجولة الثانية، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية تُنعش آمال التأهل وتعيد التوازن بعد السقوط القاسي أمام باريس.