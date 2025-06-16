متابعة ـ يحيى المعمري: بلغت فرق الخويرات والنصر والوحدة والنجوم دور الثمانية لبطولة دوري الهواة بنادي الخابورة بعد أن اجتازت بنجاح منافسات دور الستة عشر، والتي شهدت مبارياتها الحماس والقوة والحضور الجماهيري .. حيث تغلب الخويرات على فريق البريك بهدفين مقابل هدف سجلهما موسى الربيعي في الدقيقة 38 وخليل القطيطي في الدقيقة 85 وأحرز هدف فريق البريك لاعبه فيصل القطيطي في الوقت بدل الضائع، وسجل فريق النصر وصيف البطولة الماضية ثلاثية جميلة في مرمى الهلال مقابل هدف هلالي تناوب على تسجيلها إبراهيم القرطوبي في الدقيقة 37 وحمد البوسعيدي في الدقيقة 39 وعمار الشحي في الدقية 45 وسجل هدف فريق الهلال مروان الربيعي في الدقيقة 60، وتفوق فريق الوحدة على فريق العوان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العوان، حيث تقدم فريق الوحدة بهدف لاعبه مروان الحوسني في الدقيقة 22 وعادل فريق العوان النتيجة عن طريق لاعبه زاهر القطيطي في الدقيقة 57 وأضاف الوحدة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه وليد الحوسني، وبهدف قاتل في الدقيقة 90 تخطى فريق النجوم نظيره فريق الواسط في اللقاء الجماهيري الذي جمعهما على ملعب الواسط .. وفي دور الثمانية يلتقي فريقي الخويرات واليرموك، وفريق النصر يلاقي فريق الأهلي، ويدافع فريق التضامن عن لقبه عندما يواجه فريق الوحدة، وفي آخر اللقاءات يلعب فريق النجوم مع فريق الشموخ .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة دوري الهواة بنادي الخابورة تصل لدور الثمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.