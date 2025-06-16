كندا ـ أ.ف.ب: تقبل الأسترالي أوسكار بياستري اعتذار زميله في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس على اصطدام الأخير به خلال تنافسهما على المركز الرابع في جائزة كندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أحرز مركزها الأول سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل أمام بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وزميله الإيطالي كيمي أنتونيلي. وأنهى بياستري، متصدر ترتيب السائقين، السباق في المركز الرابع فيما خرج زميله البريطاني نتيجة للحادث الذي حصل في اللفة 67 من السباق المكون من 70 لفة.

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