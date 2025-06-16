نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة ريبيرو مع زيزو عقب مباراة إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي تفاصيل جلسة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو عقب المشاركة في مباراة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الناقد الرياضي بلال السيسي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "ريبيرو حرص على الحديث مع زيزو عقب المباراة واحتواء غضبه بعد استبداله في مباراة إنتر ميامي وأكد له أنه من أهم اللاعبين في الفريق، وسيحصل على فرصته كاملة وأنه فضل مشاركته تدريجيًا بسبب ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن هناك اتجاه بتوقيع عقوبة مالية على محمود تريزيجيه بسبب تخطي دوره في تسديد ركلات الجزاء مع فريق الأهلي، موضحًا أن وسام أبو علي أكد للبعثة عقب المباراة أنه رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء يليه محمود تريزيجيه في التسديد.

وأوضح أن الأهلي يستعد بقوة لمباراة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية ببطولة كأس العالم لتحقيق نتيجة إيجابية.