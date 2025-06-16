نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاتسيو يمدد عقد بيدرو رودريجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لاتسيو الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن تمديد التعاقد مع الإسباني المخضرم بيدرو رودريجز لاعب برشلونة وتشيلسي السابق.

بيدرو مستمر مع لاتسيو حتى يونيو 2026

ووفقًا لما ذكره النادي الإيطالي في بيانه الرسمي، فإن بيدرو رودريغيز وقع صباح اليوم عقدًا جديدًا مع لاتسيو لمدة موسم، ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح لاتسيو في بيانه الرسمي، أن بيدرو استطاع أن يُجسّد قيم الخبرة والتوازن والتفاني داخل الملعب وخارجه، بقميص لاتسيو، شارك في 176 مباراة وسجل 34 هدفًا، ليصبح مرجعًا للفريق.

وأكد النادي الإيطالي، أن تجديد عقد اللاعب يأتي في إطار منطق الاستمرارية والواقعية، فخبرة بيدرو وموثوقيته ستكونان موارد أساسية لمواجهة الموسم المقبل بقوة.

وانضم بيدرو رودريجز إلى صفوف لاتسيو صيف 2021 قادمًا من روما في صفقة انتقال حر.

وقدم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 37 عامًا موسمًا مميزًا مع لاتسيو خلال الموسم المنصرم، حيث خاض مع فريقه 44 مباراة بكافة المسابقات، سجل 14 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.