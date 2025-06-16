نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل السولية: اللاعب لم يوقع لـ السويحلي الليبي وهذا موقفه من الانتقال للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام عبدالله وكيل عمرو السولية لاعب فريق الأهلي السابق، أن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي كما زعم أحد مسؤولي النادي في وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية

وقال حسام عبدالله وكيل عمرو السولية لاعب فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"

ما تردد عن توقيع عمرو السولية لنادي السويحلي الليبي غير صحيح تمامًا وهذا الأمر أضر اللاعب بشكل كبير خاصة أن لديه عروض أخرى من الدوري القطري".

وأضاف:" عمرو السولية مطلوب في أندية بالدوري القطري على رأسهم نادي الريان والسيلية القطري وإن كان عرض السيلية الأفضل بالنسبة لتفكير السولية في الوقت الحالي".

وعن إمكانية انتقاله للزمالك، قال:" كل الأمور مطروحة ومحل دراسة من جانب السولية ولكن لم نتخذ أي قرار نهائي حتى الأن".