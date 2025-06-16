الرياضة

الاهلي: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء.. وهذة ليست شخصية اللاعب

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الاهلي: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء.. وهذة ليست شخصية اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي ، عن معاقبة محمود تريزيجيه جناح الفريق لما بدر منه في لقاء إنتر ميامي وتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها.

الاهلي: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء.. وهذة ليست شخصية اللاعب

وقال المصدر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء وليس بعدما أهدرت.

وأضاف المصدر: هذه ليست شخصية تريزيجيه، إنما تغريم تريزيجيه جاء في وقته، نظرا لقيمة اللاعب الكبيرة في ظل وجود كوكبة من النجوم في الفريق.

وتابع المصدر: تغريم تريزيجيه سيفرض مزيدا من الانضباط والالتزام بين لاعبي الأهلي، واللاعب نادم على ما بدر منه، وسيقدم أقصى ما لديه في مباراة بالميراس المقبلة.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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