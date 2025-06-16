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أحمد جودة - القاهرة -

فاز مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب (المقعد الذهبي) من لجنة مدربي الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

رسميًا.. هانزي فليك أفضل مدرب في إسبانيا

ومنحت اللجنة الجائزة أيضًا في دوري الدرجة الثانية إلى خوليان كاليرو الذي قاد ليفانتي إلى الصعود لدوري الأضواء.

وأفاد الاتحاد الإسباني في بيان له أن اختيار فليك وباقي المكرمين جاء "بناءً على النتائج التي حققوها، وسلوكهم المثالي، واحترامهم، وقيمهم النبيلة التي أظهروها خلال موسم 2024-2025".

ويأتي تكريم فليك بعدما فاز في موسمه الأول مع برشلونة بالثلاثية المحلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وفي الدوري الإسباني للسيدات حصل على الجائزة بيري روميو مدرب برشلونة الذي توج مع الفريق بنفس ألقاب فليك مع فريق الرجال.