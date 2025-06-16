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أحمد جودة - القاهرة -

شدد ميجيل أنخيل روسو، مدرب بوكا جونيورز، على أهمية المواجهة المقبلة أمام بنفيكا في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن فرص فريقه في التأهل تعتمد بشكل كبير على نتائجه ضد الفرق الأوروبية.

مدرب بوكا: نركز على بنفيكا والتأهل يمر عبر أوروبا

وقال روسو: "بنفيكا أحد أقوى أندية أوروبا، وما يهمّ الآن هو مباراة الغد فقط، لا نفكر أبعد من ذلك".

ورفض الحديث عن التأهل، مشيرًا إلى صعوبة خوض 3 مباريات خلال أسبوع.

كما أشاد بجماهير بوكا في ميامي قائلًا: "جمهورنا يصنع الفارق دائمًا".

وعن حالة إدينسون كافاني، أوضح أن مشاركته الأساسية لم تُحسم بعد، وأن قرار اللعب يُتخذ يومًا بيوم حسب حالته البدنية.