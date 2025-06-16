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أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ بالدفع باللاعب أحمد مصطفى زيزو في مباراة إنتر ميامي عقب الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور في الكتف خلال اللقاء.

رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

" خوسيه ريبيرو أخطأ من البداية بالدفع بزيزو في تشكيل الأهلي عقب إصابة إمام عاشور وكان من الأنسب مشاركة محمد مجدي أفشة بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو والمدير الفني أخطا بخروج اللاعب عقب مشاركته كبديل".

وأضاف: "فريق إنتر ميامي فريق متواضع فنيًا والأهلي كان بإمكانه الفوز ومن وجهة نظري أن محمد الشناوي أبرز لاعبي القلعة الحمراء وعاد لمستواه بقوة في هذه المباراة ببطولة كأس العالم للأندية".

