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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي لاتسيو اليوم اللإثنين عن تجديد عقد مهاجمه الإسباني، بدرو رودريغيز، حتى 30 من يونيو (حزيران) 2026.

لاتسيو يعلن عن تجديد عقد بدرو رودريغيز حتى 2026

وقال النادي الإيطالي في بيان له "يعلن نادي لاتسيو عن تجديد عقد لاعب الكرة بدرو رودريغيز الذي سيواصل ارتداء القميص الأبيض والأزرق حتى 30 من يونيو (حزيران) 2026".

وكان رودريغيز، بطل العالم وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا والفائز بجميع البطولات الكبرى للأندية مع برشلونة وتشيلسي الإنجليزي، قد انضم لنادي لاتسيو في موسم 2021-2022 قادمًا من نادي روما ومنذ ذلك الحين شارك في 176 مباراة رسمية وسجّل خلالها 34 هدفًا.

وخلال الإعلان عن تجديد التعاقد، أشار النادي الإيطالي إلى أن المهاجم الإسباني "عرف كيفية إظهار قيم الخبرة والتوازن والإصرار داخل وخارج الملعب" وأضاف أن "خبرته ومصداقيته ستكونان موردين أساسيين لمواجهة الموسم المقبل بكل قوة".

وقدّم رودريغيز هذا الموسم واحدًا من أفضل مواسمه خلال مسيرته بعدما أحرز 10 أهدف في بطولة الدوري الإيطالي "سيري آ" و4 في بطولة الدوري الأوروبي، وهو أفضل سجل له منذ موسم 2013-2014 الذي أحرز فيه 15 هدفًا مع الفريق الكتالوني.

وكان المهاجم الإسباني قد أعرب خلال التجديد الماضي لعقده في يوليو (تموز) 2023 عن رغبته في إنهاء مسيرته مع نادي لاتسيو.