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أحمد جودة - القاهرة -

قد يفكر مسؤولو مكلارين في مراجعة "قوانين بابايا" بعد حادث تصادم سائقي الفريق، أوسكار بياستيري ولاندو نوريس في سباق جائزة كندا الكبرى أمس الأحد، مما كلف الفريق خسارة نقاط في بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1.

قوانين بابايا تكلف فريق مكلارين إهدار النقاط بعد حادث بياستري ونوريس

تسمح قوانين بابايا للثنائي بياستري ونوريس للتنافس بشراسة ونزاهة دون تدخل مباشر من الفريق، ودون أن يفكر أحدهما في أنه السائق الأول.

وقال زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين في العام الماضي 2024 "إنها قاعدة واضحة، نافس زميلك بقوة وشراسة دون أن تلمسه".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذه الاستراتيجية أثرت سلبا على منافسة نوريس على بطولة السائقين في 2024 ليذهب اللقب لماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وأضافت "في سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2024، تنافس ثنائي مكلارين بشراسة، وتجاوز بياستري نوريس، صاحب مركز الانطلاق الأول، في اللفة الأولى، لينهي السباق متقدما على زميله".

وأشارت إلى أن ضعف توجيه مكلارين للسائقين في ذلك السباق مهد الطريق لفوز شارل لوكلير، الذي وضع فريقه فيراري حينها في منافسة قوية على لقب الصانعين في 2024.

وفي سباق كندا أمس الأحد، فرط نوريس مجددا في نقاط حاسمة، ولم يكمل السباق بعد الاصطدام بزميله بياستري قبل ثلاث لفات من النهاية.

اشتبك ثنائي مكلارين بشراسة في اللفات الأخيرة، واحتك الثنائي ببعضهما في اللفة 67، حيث تقدم بياستري، لكن نوريس تأخر في استخدام الفرامل ليصطدم بمؤخرة سيارة بياستري متصدر بطولة السائقين.

قال نوريس عبر الراديو "أنا آسف، هذا خطأي، لقد تصرفت بغباء"، وتصافح مع زميله واعتذر نوريس له في منطقة السائقين.

لم يتضرر بياستري لكنه أنهى السباق في المركز الرابع، واتسع الفارق بينه وبين زميله نوريس صاحب المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين إلى 22 نقطة.

وتوقع الكثير من المشجعين أن وقوع حادث بين الثنائي مسألة وقت، وهو ما أكد عليه أيضا زاك براون في وقت سابق هذا العام، بأن اصطدام نوريس وبياستري سيكون أمرا لا مفر منه في نقطة ما.

ويبقى الخبر السار لفريق مكلارين حامل لقب بطولة الصانعين، أنه يبقى بفارق كبير في الصدارة متفوقا بـ 175 نقطة عن مرسيدس الذي قفز للمركز الثاني بعد فوز جورج راسل بسباق جائزة كندا وتواجد زميله كيمي أنتونيلي على منصة التتويج بين الثلاثة الأوائل.