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أحمد جودة - القاهرة -

سجل جمال موسيالا ثلاثة أهداف "هاتريك" بعد عودته من الإصابة، وأحرز توماس مولر هدفه رقم 250 في مباراة رسمية، وشارك الموهبة الشابة لينارت كارل لأول مرة مع بايرن ميونخ.

قصص رائعة من فوز بايرن ميونخ الكاسح في كأس العالم للأندية

لذا لم يكن غريبا أن يتحدث ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة عن قصص رائعة كثيرة للفريق بعد الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10 / صفر، أمس الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية.

قال إيبرل "هذا ما نحتاجه، نحتاج لنتيجة إيجابية وعناصر واعدة وإيجابية، إذا كنا نريد الاستمرار في القمة لفترة طويلة".

وينتظر بايرن ميونخ في أمريكا اختبارات أصعب من أوكلاند النيوزيلندي، لذا يترقب كارل إمكانية مشاركته أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم السبت ثم بنفيكا البرتغالي يوم 24 يونيوفي الجولتين الثانية والثالثة بمرحلة المجموعات.

وشدد جوناثان تاه المنضم حديثا لبايرن ميونخ هذا الصيف بصفقة انتقال حر "لا مجال للتراخي بأي شكل من الأشكال بل على العكس علينا أن نكثف جهودنا، ونحن مستعدون لما هو قادم".

عودة موسيالا وأوباميكانو

لعب المدافع الألماني تاه مباراته الأولى منذ انتقاله في صفقة انتقال حر من باير ليفركوزن أمس الأحد في سينسيناتي، بينما عاد المدافع الآخر دايوت أوباميكانو للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة أبعدته لفترة.

شارك أوباميكانو بعد مرور ساعة من المباراة رفقة موسيالا، الذي سجل ثلاثية في غضون 16 دقيقة، ليحتفل بعودته بعد شهرين من الغياب بسبب تمزق في أوتار الركبة.

قال إيبرل "لقد سجل جمال 3 أهداف بعد العودة من إصابة، إنه أمر استثنائي".

من جانبه قال فنسنت كومباني مدرب الفريق "تسجيل المهاجم لثلاثة أهداف أمر رائع، لذا لن نكون بحاجة للحديث معه الليلة، وفي الفترة القادمة سيكون أفضل".

وأضاف كومباني "أبرز ما قدمه موسيالا كان ارتداده السريع لأداء مهامه الدفاعية، وعندما تلتزم بذلك في مباراة مثل مواجهة أوكلاند، فهذا مؤشر لقوة وصلابة الفريق".

إنجاز مولر

أحرز توماس مولر هدفين في شباك أوكلاند سيتي، وكان هدفه الثاني هو رقم 250 في مباراة رسمية بقميص بايرن.

قال مولر،الذي تنتهي مسسرته مع الفريق التي أمتدت 25 عاما بعد البطولة، "لقد لعبنا بشكل جيد وجدية وحماس".

أضاف "نريد أن نواصل بنفس الإيقاع، لن نحقق انتصارات عريضة مثل هذه على طول الخط، ولكن الأهم أن نحافظ على أسلوب لعبنا في المباريات القادمة".

ظهور أول للموهبة كارل

سجل الجناحان كينجسلي كومان ومايكل أوليسي هدفين لكل منهما، بينما شارك اللاعب الواعد لينارت كارل في الشوط الثاني والنتيجة تشير لتقدم بايرن 6 / صفر، ليسجل حضوره الأول بنفس سن موسيالا في بداية مشواره.

لم يسجل كارل، لكنه أتيحت له عدة فرص لإظهار موهبته، حيث سدد كرة من زاوية ضيقة وراوغ المدافعين بمهارة وجراءة، وقال عنه مدرب بايرن ميونخ فنسنت كومباني "إنها خطوة جيدة له وللفريق".

أضاف كومباني "إشراك لينارت كارل للمرة الأولى خطوة مهمة، وتتعلق بمستقبل النادي، وكان يستحق هذه الفرصة".

ويتواجد كارل بين عدد من لاعبي أكاديمية بايرن في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية، وذلك بعدما تألق مع فرق بايرن تحت 17 و19 عاما بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة بمهارة كبيرة.

قال كارل "أتطلع بشدة للنجاح مع بايرن"

يوم راحة

ومنح كومباني مدرب بايرن، لاعبيه راحة اليوم الإثنين، للاستمتاع بأنشطة أخرى على هامش معسكر الفريق في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقال المدرب البلجيكي "من المهم بالنسبة لي أيضا ألا نتعرض لضغوط غير ضرورية بشكل يومي بسبب البطولة".