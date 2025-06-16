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أحمد جودة - القاهرة -

قال نيك فولتمايد إن منتخب ألمانيا يسير بخطى ثابتة نحو التتويج ببطولة أوروبا لكرة القدم للشباب تحت 21 عاما للمرة الرابعة في تاريخه، ويبقى مهاجم شتوتجارت ركيزة أساسية لتحقيق هذا الإنجاز.

فولتمايد متفائل بمسيرة منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا

سجل فولتيماد هاتريك في الفوز على سلوفينيا 3 / صفر في الجولة الأولى، قبل أن يسجل هدفا جديدا مع تمريرتين حاسمتين في الفوز 4 / 2 على التشيك، أمس الأحد.

وصعد المنتخب الألماني لدور الثمانية، حيث يستعد لمواجهة إما إسبانيا أو إيطاليا، ولكن قبلها سيختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتخب إنجلترا حامل اللقب، يوم الأربعاء.

فاز المنتخب الإنجليزي على ألمانيا 2 / صفر في مرحلة المجموعات في النسخة الماضية عام 2023، ليودع الألمان البطولة من الدور الأول، لكن يبقى مستوى الفريق مبشرا في هذه النسخة.

قال فولتيماد "نملك بالتأكيد الإمكانيات والعقلية اللازمة لتحقيق إنجاز كبير هذه المرة".

من جانبه، أضاف نيكولو تريسولدي، الذي سجل الهدف الأول في التشيك "لقد أنجزنا مهمتنا، وعلينا الاستعداد لمواجهة إنجلترا، نريد تحقيق الفوز الثالث على التوالي".

وحافظ منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما على سجله خاليا من الهزائم على مدار ما يقرب من عامين، ويسعى للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الرابعة بعد أعوام 2009 و2017 و2021.

وأبدى أنطونيو دي سالفو مدرب المنتخب الألماني للشباب سعادته بانضمام فولتيماد بعد ظهوره لأول مرة مع المنتخب الألماني الأول في مباراتي البرتغال وفرنسا بدوري أمم أوروبا أوائل الشهر الجاري.

ويعتلي فولتيماد قائمة هدافي بطولة أوروبا للشباب بأربعة أهداف وفاز بجائزة أفضل لاعب في أول مباراتين، وإذا واصل بنفس المستوى سيكون أول ألماني يحقق جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب منذ رودي فولر في عام 1982.

قال دي سالفو "فولتيماد يساعدنا على تغيير أسلوب لعبنا، ولهذا السبب أنا سعيد بقدومه بهذه الحيوية، وبشغفه بكرة القدم ورغبته في النجاح مع منتخب الشباب".

وقال المهاجم الواعد "تسجيل الأهداف له إحساس ممتع، ولكن أكون سعيدا أيضا بالتمريرات الحاسمة وأنا سعيد لتسجيل زملائي أول اهدافهم في البطولة".

سجل كل من تريسولدي وبول نيبل وإريك مارتيل الأهداف إلى جانب فولتيماد، وقال المدافع روكو ريتز "الفوز في أول مباراتين إشارة قوية لمنافسينا، ودفعة قوية لنا".

وقرر دي سالفو منح اللاعبين بضع ساعات راحة للاستمتاع بإنجازهم الرائع.

وأتم فولتيماد "الراحة مفيدة للتعافي، سأستغلها في توفير طاقتي للمباريات القادمة".