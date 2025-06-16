نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم الهلال السعودي عن مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الهلال السعودي غياب مصعب الجوير عن تدريبات الفريق، ضمن استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في افتتاح منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “X” أن الجوير تعرض لكدمة في الركبة، ما استدعى خروجه من الحصة التدريبية الأخيرة قبيل اللقاء المنتظر أمام بطل أوروبا.

ويأتي غياب الجوير في توقيت حرج بالنسبة للفريق الأزرق، الذي يطمح إلى تقديم أداء مشرف أمام العملاق الإسباني في المباراة التي تُقام مساء الأربعاء المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم الغيابات، يواصل الهلال تدريباته المكثفة تحت إشراف الجهاز الفني، الذي يسعى لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة المثلى لخوض المواجهة الكبيرة أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية.

وتتطلع جماهير الهلال إلى ظهور قوي لفريقها في هذه المباراة التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، باعتبارها من أبرز مواجهات النسخة الحالية من البطولة العالمية

