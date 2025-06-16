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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، انبهاره بمستوى حارس بورتو كلاوديو راموس بعد تعادل الفريقين سلبيًا في مستهل مشوار كأس العالم للأندية.

مدرب بالميراس يشيد بحارس بورتو ويتعهد بالرد أمام الأهلي

وأكد أن تألق الحارس البرتغالي يعكس جودة حراس بورتو عمومًا، قائلًا: "لقد كان الأفضل على أرض الملعب". رغم التعادل، شدد فيريرا على تفوق بالميراس في الفرص والسيطرة، مبرزًا قوة فريقه وقدرته على فرض أسلوبه.

وأضاف: "سنواصل القتال حتى النهاية وسنحلل الأداء لتحسين النتائج". ويستعد بالميراس بقوة لمواجهة الأهلي المصري في الجولة الثانية، واصفًا اللقاء بأنه فرصة لإثبات الذات بعد انطلاقة متوازنة في المجموعة.