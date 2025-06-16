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أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب كوستاريكا فوزًا دراميًا على سورينام بنتيجة 4-3، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025، حسمت بركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

الكأس الذهبية.. كوستاريكا تخطف فوزًا مثيرًا من سورينام

تقدمت كوستاريكا بهدفين عن طريق ألفونسو مارتينيز ومانفريد أوجالدي (من ركلة جزاء)، قبل أن يقلب منتخب سورينام الطاولة ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عبر جيرانو كيرك وريتشيونيل مارجريت (هدفان).

لكن كوستاريكا عادت وسجلت هدف التعادل عن طريق البديل جوسيمار ألكوكر، قبل أن يحسم أوجالدي الفوز بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف منتخب بلاده الرابع من ركلة جزاء قاتلة.

وبهذه النتيجة تصدرت كوستاريكا المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك بينما سورينام والدومينيكان في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد.

كوستاريكا ستواجه الدومينيكان في اللقاء المقبل، بينما تنتظر سورينام مواجهة قوية أمام المكسيك.